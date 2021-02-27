"الغامدي" إلى رتبة "عقيد" بشرطة حفر الباطن

صدر الأمر السامي الكريم، بترقية مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حفر الباطن، المقدم حمدان بن تركي الغامدي إلى رتبة "عقيد".

ويُعد "الغامدي" من الكفاءات الإدارية والميدانية المتميزة في مجال عمله.

وعبّر "الغامدي" عن سعادته بهذه الترقية؛ مؤكدًا أنها تمثّل حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.