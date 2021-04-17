"الصحة": تسجيل 948 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 775 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 17 أبريل 2021، تسجيل 948 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 404054 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 775 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 387795 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6810 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9449 والحالات الحرجة 1018 حالة.