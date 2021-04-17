"الصحة": تسجيل  948 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  775 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 17 أبريل 2021، تسجيل 948 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 404054 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 775 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 387795 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6810 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9449 والحالات الحرجة 1018 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 17 أبريل 2021، تسجيل 948 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 404054 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 775 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 387795 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6810 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9449 والحالات الحرجة 1018 حالة.