الكويت.. إصابة عامل بكورونا تُوقف مشروعاً بمصفاة ميناء الأحمدي

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الجمعة، إن مشروعاً مرتبطاً بمصفاة ميناء الأحمدي تمّ إيقافه بسبب إصابة عامل بفيروس كورونا.

وأكّدت الشركة في بيان "تسجيل إصابة عامل يتبع إحدى الشركات المقاولة المتعاقدة بفيروس كورونا المستجد"، مضيفة أن "المذكور من الجنسية الهندية ويعمل في أحد المشاريع التابعة لمصفاة ميناء الأحمدي، وتم الاشتباه في إصابته أثناء وجوده في سكن الشركة التي يعمل بها، وقام على أثر ذلك بمراجعة المستشفى، حيث أثبت الفحص الطبي إصابته بالفيروس".

ولفت البيان إلى أنه "حرصاً من شركة البترول الوطنية الكويتية على سلامة العاملين فيها، فقد تم إيقاف العمل -مؤقتاً- في المشروع، إلى حين استكمال إجراءات التقصي الاحترازية، وحصر المخالطين للعامل المصاب، وعمل الفحوص اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكّد من سلامتهم".