بدعوة من أمير قطر.. رئيس إيران يحُل بالدوحة في أول زيارة له خليجيًّا

تستغرق يومين ويوقّع فيها وفدان من البلدين اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالدوحة، في أول زيارة للأخير إلى دولة خليجية؛ حسب ما أفادت به قناة "الجزيرة" القطرية.

وأفادت "الجزيرة" بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى مباحثات مع الرئيس الإيراني لدى استقباله في مطار الدوحة.

وقَدِم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى قطر لحضور القمة العالمية لمصدري الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن زيارة "رئيسي" التي تستغرق يومين، تأتي بدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وأضافت الوكالة أن وفدين من البلدين سيوقّعان عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، في اليوم الأول للزيارة.