أمانة الرياض: رفعنا نفايات تُعادل وزن 4 آلاف شاحنة ثقيلة خلال 7 أيام

كشفت عن كنس 55.300 كم من الطرقات وتطهير 41.050 حاوية

رفعت أمانة الرياض 68 ألف طن نفايات خلال 7 أيام.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بما يعادل وزن 4000 شاحنة ثقيلة.. رفعنا 68 ألف طن من النفايات خلال 7 أيام؛ حفاظًا على نظافة مدينتنا.

وبيّنت الأمانة أن أعمال النظافة في العاصمة من 21 حتى 27 مايو 2021، تضمنت كنس 55.300كم من الطرقات وتطهير 41.050 حاوية، وتعقيم 405.500 متر مربع من الأرصفة.