رغم حشد قواتها على الحدود.. روسيا: فكرة اندلاع حرب مع أوكرانيا غير مقبولة

"زايتسيف" نفى تخطيط موسكو للغزو

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف، اليوم "الخميس"؛ أن مجرّد فكرة اندلاع حرب بين أوكرانيا وروسيا غير مقبولة، وذلك في أحدث تصريح ضمن سلسلة بيانات رسمية تهدف إلى تبديد المخاوف بشأن غزو روسي لأوكرانيا.



وقال "زايتسيف": "قلنا مرارًا وتكرارًا إن روسيا لا تخطط لغزو أحد، ونحن نعتبر أن حتى فكرة الحرب بين شعبينا غير مقبولة بتاتًا؛ وفقًا لـ"رويترز".



وحشدت روسيا قواتها قرب حدودها مع جارتها وفي بيلاروسيا المجاورة، وتجري مناورات بحرية وبرية وجوية عدة يرى فيها الغرب عرض عضلات وتهديدًا لأوكرانيا، وسبق أن استولت على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، كما تدعم حاليًا تمردًا انفصاليًا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.