"موبايلي" تُعيِّن أمجد شاكر وعبدالله الفهد في اتصالاتها المؤسسية والاتصالات التسويقية

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" تعيين أمجد شاكر رئيسًا تنفيذيًّا أول للاتصالات المؤسسية والعلامة التجارية، وعبدالله الفهد مديرًا عامًّا تنفيذيًّا للاتصالات التسويقية.

وقالت الشركة إن الثنائي يحظيان بخبرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمتد خبراتهما لأكثر من ١٥ عامًا في مجال الاتصالات التسويقية والاتصالات المؤسسية.

الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي، المهندس أحمد أبودومة، أكد قائلاً: "تستقطب موبايلي الكفاءات السعودية الشابة الطموحة، وتعمل على تمكينها في مناصب قيادية. وقد وصلت نسبة السعودة مؤخرًا إلى ما يفوق الـ٨٠%".

وأضاف الرئيس التنفيذي: "نعمل جاهدين على أن نكون الأفضل في مجال التواصل التسويقي والتواصل المؤسسي من خلال وضوحنا وشفافيتنا في منتجاتنا وخدماتنا، وعملنا على استقطاب فريق يتمتع بخبرة رفيعة المستوى".