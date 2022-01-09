ميزانية "رئاسة الحرمين" على خط التعريف.. تأمين احتياجات وتخطيط وخدمات

فيما نقل "الثقفي" حرص "السديس" على أن تعكس الميزانية "مدى اهتمام القيادة"

برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أقامت وكالة الرئاسة للشؤون الإدارية والدعم والتنمية والخدمات المساندة اللقاء التعريفي لميزانية الرئاسة (2022).

افتتح محاور اللقاء وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والدعم والتنمية والخدمات المساندة، الدكتور طلال بن صالح الثقفي، بتأكيد حرص الرئيس العام على أن تعكس الميزانية مدى الاهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله- في الارتقاء بمنظومة الخدمات والاستمرار في تحقيق أهداف خطة الرئاسة التطويرية (2024) المتوازية مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030).

وقام مدير عام التخطيط والميزانية، بسام الحبيب، بالتعريف بميزانية الرئاسة (2022)، بينما تحدث حسين بن علي الجعيد، عن منهجية البوابات.





أما عطية بن كردوم الهلالي، فشرح متطلبات تأمين وتنفيذ احتياجات الوكالات حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فيما اختتم محاور اللقاء مصعب بن عبدالرحمن المروان، بالحديث عن تخطيط الموازنة التقديرية لعام (2023).