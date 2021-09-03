161.387 إصابة و1.514 وفاة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 161.387 إصابة مؤكدة و1.514 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 39.668.869 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 643.405.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 11:47 PM

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

161.387 إصابة و1.514 وفاة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 161.387 إصابة مؤكدة و1.514 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 39.668.869 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 643.405.

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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