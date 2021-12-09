"تراحم" توقّع اتفاقية دعم العاملين بالمراكز التأهيلية التخصصية بمديرية السجون

بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية.. بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية

وقعّت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، اليوم، بمقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ اتفاقية شراكة مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، بحضور نائب مدير عام السجون اللواء سلطان بن صالح الغفيلي، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع رئيس اللجنة التنفيذية لتراحم أحمد الماجد، وأمين عام لجنة تراحم صقر بن محمد القرني، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية صالح بن عبدالله الراجحي.



ومثّل "تراحم" في توقيع الاتفاقية الأمين العام للجنة صقر بن محمد القرني، بينما مثّل مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية صالح بن عبدالله الراجحي.



وتهدف الاتفاقية إلى الشراكة بين "تراحم" والمؤسسة في دعم تنفيذ برنامج "تمكين العاملين بالمراكز التأهيلية التخصصية بالمديرية العامة للسجون، وتشغيل ودعم برامج المراكز "مركز ثقة، مركز فجر، مركز إشراقة، مركز طريقي" التابعة للمديرية العامة للسجون.



وأعرب أمين عام "تراحم" عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مُقدماً شكره وتقديره لمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية على دعمهم لتراحم ورسالتها تجاه نزلاء السجون والإصلاحيات.



وأكد حرص "تراحم" على تفعيل الشراكات مع الجهات الداعمة وتعزيز مبادرات دعم و مساندة السجناء كما دأبت "تراحم" منذ نشأتها.



وأوضح "القرني" أن هذا الدعم إضافة نوعية لمبادرات "تراحم" بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، التي تتناغم رسالة "تراحم" معها في دعم المراكز التأهيلية التخصصية، المعنية بمعالجة ظاهرة العودة إلى الجريمة وتعديل سلوكيات مدمني المخدرات ومساعدتهم على التعافي.



وأشار إلى تهيئة النزلاء المتبقي على محكوميتهم أقل من سنة على الاندماج مع المجتمع، مشدداً على حرص الوزير، رئيس اللجنة، وأعضاء مجلس الإدارة، على تعظيم أثر المبادرات والبرامج التي تعود بالفائدة على المستفيدين.