"تراكتور" الإيراني يفقد أبرز هدافيه أمام "النصر" آسيويًا

كشف الإعلامي الإيراني ”davood igdery“ عن غياب أبرز هدافي فريق تراكتور الإيراني في مباراته أمام النصر.

ويلتقي النصر الثلاثاء في الـ14 من سبتمبر الجاري مع تراكتور على ملعب حمد بن جاسم، بنادي السد في الدوحة.

وقال الإعلامي في تغريدة : "عاجل ورسمي .. نادي تراکتور يعلن عن غیاب محمد عباس زاده أفضل هدافه أمام النصر في دوري أبطال آسیا بسبب الإصابة".

وضربت أزمة عنيفة نادي تراكتور سازي الإيراني، بعد احتجاجات قوية من الجماهير أمام بوابات النادي، حيث اضطر جمشيد نظمي، رئيس النادي، إلى إعلان استقالته.

وقال الإعلامي أيضًا على صفحته بتويتر إن النادي الإيراني سيكمل قائمة فريقه الآسيوية بلاعبيه الشباب لتعويض الغيابات.