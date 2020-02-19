"المدافع البحري".. تمرين بحري سعودي - أمريكي مختلط ينطلق بالشرقية الأسبوع المقبل

امتدادًا لسلسلة من المناورات التي تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة

تنطلق الأسبوع القادم مناورات التمرين البحري المختلط "المدافع البحري"، حيث تستضيف القوات البحرية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي نظيرتها القوات البحرية الأمريكية.

وتفصيلاً، تأتي مناورات تمرين "المدافع البحري" امتدادًا لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين.

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية، ويتضمن التمرين عددًا من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.

القوات البحرية الملكية السعودية التمرين البحري المختلط المدافع البحري قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية القوات البحرية الأمريكية

6

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 11:33 PM

امتدادًا لسلسلة من المناورات التي تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة

"المدافع البحري".. تمرين بحري سعودي - أمريكي مختلط ينطلق بالشرقية الأسبوع المقبل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 3,335

تنطلق الأسبوع القادم مناورات التمرين البحري المختلط "المدافع البحري"، حيث تستضيف القوات البحرية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي نظيرتها القوات البحرية الأمريكية.

وتفصيلاً، تأتي مناورات تمرين "المدافع البحري" امتدادًا لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين.

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية، ويتضمن التمرين عددًا من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

القوات البحرية الملكية السعودية التمرين البحري المختلط المدافع البحري قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية القوات البحرية الأمريكية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020