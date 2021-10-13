تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: (الحناكية، والمهد، واليتمة، ووادي الفرع)، تبدأ الساعة الـ١٠ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء.