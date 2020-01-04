"ابن حثلين" يبحث مع البريطانية جوليان عددًا من الموضوعات الخاصة بالإبل

امتدح إنجازاتها الكبيرة والتي كان آخرها إنتاج أول إبل مستنسخة في العالم

عقد رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، اجتماعًا مع البروفيسور البريطانية جوليان (لولو) ألكساندرا سكيدمور المديرة العلمية لمركز التناسليات في الإبل، وذلك على هامش زيارتها لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أمس.

وناقش رئيس مجلس الإدارة مع جوليان عديد من الموضوعات التي تهم الإبل، ممتدحا إنجازاتها الكبيرة التي حققتها في مجال أبحاث الإبل والتي كان آخرها إنتاج أول إبل مستنسخة في العالم، كما بحث الطرفان سبل التعاون المشترك.

وكانت البروفيسور البريطانية جوليان (لولو) ألكساندرا سكيدمور تابعت الجمعة، ختام منافسات الشعل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والتي جاءت في فئة 100 بيرق المؤسس، وأبدت سعادتها الغامرة بمشاهدة العرض واصفة الأمر بالمذهل، مؤكدة أن ما شاهدته دفعها لمراجعة مواطن جمال الإبل، وأوضحت أن لونها المفضل في الإبل هو الحمر.