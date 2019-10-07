لأول مرة .. بدء إدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية

بعد صدور موافقة "تداول" على القواعد المعدّلة .. بالريال السعودي

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، السماح بإدراج الشركات الأجنبية، وذلك بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية، على قواعد الإدراج المعدّلة التي تشتمل على الأحكام الخاصة بإدراج الشركات الأجنبية.

وستخضع الشركات الأجنبية المدرجة في السوق المالية السعودية لنفس شروط الإدراج والإفصاح والحوكمة التي تخضع لها الشركات السعودية المدرجة، وسيتم تداول أسهمها بالريال السعودي في السوق.

أكّد المدير التنفيذي لـ "تداول" المهندس خالد بن عبدالله الحصان؛ أهمية هذا الخطوة للسوق، وقال "يعكس إدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية أهمية تحقيق التكامل بين الأسواق في المنطقة التي من شأنها تسهيل وصول المصدرين إلى مصادر تمويل جديدة وتمكين المستثمرين من تنويع أدواتهم الاستثمارية".

الجدير بالذكر أن "تداول" عملت مع هيئة السوق المالية، على تطوير أحكام ومتطلبات إدراج الشركات الأجنبية، وعقد اتفاقيات ثنائية مع أسواق المنطقة للربط بين السوق السعودية والأسواق الأخرى.

كما وقّعت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"؛ شركة مملوكة بالكامل لـ "تداول"، اتفاقيتَي تعاون مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وشركة البحرين للمقاصة؛ لتعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بإدراج الشركات الأجنبية في السوق السعودية وتوحيد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية بين البلدين.