"بن لؤي" رئيسًا لمركز "ظلم" بالمويه

أصدر وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قرارًا بتعيين ناصر بن سعد بن لؤي، رئيسًا لمركز ظلم التابع لمحافظة المويه، على المرتبة الحادية عشرة.

يأتي ذلك، بناءً على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

ويعد "بن لؤي" من الكفاءات الإدارية المميزة.

من جهته، رفع ناصر بن سعد بن لؤي، شكره وتقديره لوزير الداخلية ولأمير منطقة مكة المكرمة، على هذه الثقة الغالية، داعيًا الله، أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة.