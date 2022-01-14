شاهد.. طائرات هليكوبتر تراقب سير فعاليات متسابقي رالي داكار 2022

لتأمين الطرق بجانب الجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية.. والتصوير جوي

انتهت اليوم فعاليات رالي داكار السعودية 2022 بمحافظة تربة والتي انطلقت إلى المحافظات المجاورة عبر مسارات محددة بمسافات طويلة حوالي 40 كم باتجاه محافظة قيا وصولاً إلى منصة تتويج أبطال داكار السعودية بمدينة جدة.

وكان لرجال الأمن في محافظة تربة جهود مميزة لساعات كثيرة رصدتها عدسة "سبق" أثناء الجولات الميدانية؛ حيث قاموا بتأمين كافة الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والفرعية لتسهيل وصولهم إلى مقر الفعاليات بالمحافظة بالإضافة لتأمين منطقة التسابق بواسطة الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة لتوفير البيئة المناسبة للمشاركين.

وترافق الراليات الصحراوية بجانب الجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية؛ عدد من طائرات الهليكوبتر التي تعمل على مراقبة سير الفعاليات منذ الانطلاقة من نقطة البداية وحتى النهاية وتوثيقها بالصور الجوية والتي يتم بثها في المنصات الرسمية لفعاليات رالي داكار بوسائل التواصل الاجتماعي.