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ضمن الجسر الجوي السعودي الذي وجه به خادم الحرمين لمساعدة منكوبي الانفجار

شاهد.. وصول الطائرة الإغاثية الثالثة التي سيّرها "إغاثي الملك سلمان" إلى #لبنان

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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ظهر اليوم وصول الطائرة الإغاثية الثالثة التي سيّرها المركز إلى #لبنان ضمن الجسر السعودي لمساعدة منكوبي الانفجار في #مرفأ_بيروت.



وأوضح مستشار مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور علي بن حامد الغامدي، أن هذه الطائرة هي الثالثة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت، مبينًا أنها تحمل على متنها مساعدات تشتمل على أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة، ومضخات وريدية إلكترونية، ومستلزمات إسعافية، وأدوية متعددة ومضادات حيوية ومسكنات، ومطهرات ومعقمات، وكمامات ومواد حماية، ومحاليل وريدية وأنابيب ضخ، ومستلزمات طبية متعددة، ومواد غذائية مختلفة، ومستلزمات إيوائية من خيم وفرش وبطانيات ومستلزمات طهي وأوان متعددة، مضيفاً أن حمولة الجسر الجوي منذ انطلاقه حتى الآن بلغت أكثر من 200 طن.



يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مساندة الطواقم الطبية اللبنانية في إسعاف المتضررين من انفجار مرفأ بيروت عبر الجمعيات وفرق الإسعاف الطبية التي يمولها المركز في مجمل الأراضي اللبنانية.