"آل الشيخ" يشكر المعلمين على ما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد

قدم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ظهر اليوم الشكر للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد.
حمد آل الشيخ
وزارة التعليم
وقال مغرداً عبر "تويتر" اليوم: شكراً للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد، وللجهات التي تفاعلت لتسهيل البدائل التعليمية للطلاب والطالبات، واستكمال رحلتهم العلمية.
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يوتيوب:
http://youtube.com/dorosien
منصات الجامعات:
https://moe.gov.sa/ar/e-education/Pages/uni_links.aspx
وجّه الشكر للجهات التي تفاعلت لتسهيل البدائل التعليمية للطلاب
قدم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ظهر اليوم الشكر للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد.
وقال مغرداً عبر "تويتر" اليوم: شكراً للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد، وللجهات التي تفاعلت لتسهيل البدائل التعليمية للطلاب والطالبات، واستكمال رحلتهم العلمية.
لدينا 17 قناة على تردد:
عربسات 12437-عمودي
يوتيوب:
http://youtube.com/dorosien
منصات الجامعات:
https://moe.gov.sa/ar/e-education/Pages/uni_links.aspx