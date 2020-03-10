"آل الشيخ" يشكر المعلمين على ما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد

وجّه الشكر للجهات التي تفاعلت لتسهيل البدائل التعليمية للطلاب

قدم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ظهر اليوم الشكر للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد.


وقال مغرداً عبر "تويتر" اليوم: شكراً للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد، وللجهات التي تفاعلت لتسهيل البدائل التعليمية للطلاب والطالبات، واستكمال رحلتهم العلمية.
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حمد آل الشيخ وزارة التعليم

18

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 02:20 PM

وجّه الشكر للجهات التي تفاعلت لتسهيل البدائل التعليمية للطلاب

"آل الشيخ" يشكر المعلمين على ما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قدم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ظهر اليوم الشكر للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد.


وقال مغرداً عبر "تويتر" اليوم: شكراً للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد، وللجهات التي تفاعلت لتسهيل البدائل التعليمية للطلاب والطالبات، واستكمال رحلتهم العلمية.
لدينا 17 قناة على تردد:
عربسات 12437-عمودي
يوتيوب:
http://youtube.com/dorosien
منصات الجامعات:
https://moe.gov.sa/ar/e-education/Pages/uni_links.aspx

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حمد آل الشيخ وزارة التعليم

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