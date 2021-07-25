في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني ..أخضر السلة يواجه الأردن غدًا

بمشاركة مصر وتونس والفلبين

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة السلة نظيره الأردني غدًا في افتتاح بطولة الملك عبدالله الثاني الدولية التي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة السلة.

ويُشارك في البطولة منتخبات (السعودية - (الأردن أ)-(الأردن ب) ، مصر- تونس - الفلبين)، إذ تُقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، فيما لن تكون نتائج منتخب (الأردن ب) محتسبة.