"الزكاة": اختلاف السعر عن الفاتورة وإصدارها بغير "العربية" والامتناع عن البيع مخالفات تستدعي الإبلاغ

تتطلب تقديمه لدى وزارة التجارة

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بعض مخالفات المنشآت التي تتطلب تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "من مخالفات المنشآت التي تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة: اختلاف السعر المعروض على الرفّ عن الفاتورة، وإصدار فاتورة بلغة غير اللغة العربية، والامتناع عن البيع".

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27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 06:51 PM

تتطلب تقديمه لدى وزارة التجارة

"الزكاة": اختلاف السعر عن الفاتورة وإصدارها بغير "العربية" والامتناع عن البيع مخالفات تستدعي الإبلاغ

ذياب الشمري

الرياض

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أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بعض مخالفات المنشآت التي تتطلب تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "من مخالفات المنشآت التي تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة: اختلاف السعر المعروض على الرفّ عن الفاتورة، وإصدار فاتورة بلغة غير اللغة العربية، والامتناع عن البيع".

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