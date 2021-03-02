"محافظ الزلفي" يلتقي وفد خبراء منظمة الفاو لتطوير المتنزهات الوطنية

التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي بمكتبه في ديوان المحافظة الدكتور سامي بن محمد البريه، خبير إدارة الموارد الطبيعية والمستشار الفني أريك لاكروا من برنامج التعاون الفني للفاو في المملكة.

حضر اللقاء مدير عام مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة فهد بن عبدالله العضيب، ومدير متنزه الزلفي الوطني الفني خالد بن عبدالله السلطان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز ملامح مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنمية المراعي والغابات وتطوير المتنزهات الوطنية واستثمارها وإدارتها المستدامة ضمن مجموعة مبادرات وزارة البيئة في برامجها للتحول الوطني المنبثقة من رؤية المملكة 2030، كما تناول اللقاء أهم الأطر الفنية التي يعمل عليها برنامج التعاون الفني بين منظمة الفاو ووزارة البيئة بهذا الشأن.

من جهة أخرى قلد العتيببي بمكتبه في ديوان المحافظة، مدير شعبة سجن الزلفي العقيد سلطان بن هاجد العتيبي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عقيد ، كما حثه على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن ومتمنياً له مزيداً من النجاح.