مدير التدريب التقني بالرياض يزور الشؤون الصحية في المنطقة

لتفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجهتين وتحقيق التعاون

نفّذ مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، زيارة للشؤون الصحية بالمنطقة لتعزيز الاتفاقية الموقعة بين كل من المؤسسة ووزارة الصحة، والتي تهدف إلى الاهتمام بالجانب الصحي، وتحقيق التعاون بين الجهتين، وضمن تكاتف الجهود حول أداء الأجهزة الحكومية.

وتم خلال اللقاء التباحث حول عدد من الأمور الهامة من أبرزها: استعراض جهود المنشآت التدريبية حيال جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية، تفعيل جانب التدريب التعاوني لمتدربي المؤسسة في المرافق الصحية بالمنطقة، وإقامة برامج تطويرية لمنسوبي الصحة في المنطقة وفق لوائح مركز خدمة المجتمع.