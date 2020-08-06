تعرف على حقوقك لدى الناقل الجوي في حال تأخر رحلات الطيران عن موعدها

لا يتحمل جميع الحقوق في حال كان تأخر موعد الإقلاع بسبب الكوارث الطبيعية

قالت جمعية حماية المستهلك، إن من حقوقك لدى الناقل الجوي في حال تأخر رحلات الطيران عن موعدها من الوقت الأصلي للإقلاع "الرحلات الدولية"، تأخر ١-٣ ساعات يحق لك المطالبة بتوفير المرطبات والمشروبات، تأخر أكثر من ٦ ساعات يحق لك المطالبة بتوفير سكن فندقي ومواصلات، تأخر ٣-٦ ساعات يحق لك المطالبة بتوفير وجبة ملائمة.

وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": في حال تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها أكثر من ٦ ساعات فإنه يحق للمستهلك مطالبة الناقل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها ملغاة، وفي حال امتداد التأخير عن الموعد الجديد للإقلاع أكثر من ٦ ساعات يتعين على الناقل الجوي تمديد الرعاية الموضحة أعلاه.





وتابعت: مع العلم بأن الناقل الجوي لا يتحمل جميع هذه الحقوق في حال كان تأخر موعد الإقلاع بسبب الكوارث الطبيعية.