تهيئة أكثر من 500 موقع لإقامة صلاة العيد بمكة المكرمة

نفّذ تلك الأعمال 810 عمال نظافة مدعمين بـ51 معدة وآلية

هيّأت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع إدارة المساجد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، أكثر من 500 موقع تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك، موزعة في عدة نطاقات بمكة.

ونفّذ تلك الأعمال 810 عمال نظافة مدعمين بـ51 معدة وآلية متنوعة.