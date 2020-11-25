"الصحة": تسجيل 326 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 476 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، تسجيل 326 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 356067 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 476 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 344787 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5825 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5455 والحالات الحرجة 724 حالة.