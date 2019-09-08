محافظ العارضة: قريبًا سنُنهي مشكلة إيصال الكهرباء للمنازل دون صكوك

أكد محافظ محافظة العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر لـ"سبق"، أنه قريبًا سيتم إنهاء مشكلة إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي تقع على أراضٍ ليس عليها صكوك شرعية بعد إحالة جميع الملفات من البلدية إلى المحافظة للنظر فيها بعد القرار الجديد المتمثل بإيقاف إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية لها أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في المدن والمحافظات.

وقال "ابن منيخر": في انتظار صدور تعميم من مقام الإمارة هذا الأسبوع بشأن الموضوع.. موضحًا أن الملف يحظى بمتابعة واهتمام من نائب الأمير، وعلى وشك ينتهي إن شاء الله، بما يخدم المواطنين وينفع الصالح العام.

وكانت أمانة منطقة جازان قد بعثت بتعميم لجميع بلدياتها ووجهتها بالاستمرار في استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها أو مستندات تُجيزها الدولة في المدن والمحافظات، باستثناء بلدية مدينة جازان فقط والتي سيشملها القرار.

يُشار إلى أن قرارًا من جهات عليا كان قد صدر أخيرًا يقضي بإيقاف توصيل الكهرباء للمباني التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في عددٍ من المدن والمحافظات وهي "الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء، أبها، تبوك، حائل، عرعر، جازان، نجران، الباحة سكاكا، الخرج، خميس مشيط، القطيف" قبل أن يتم استثناء بعض المحافظات والمدن.