الأرصاد تنبّه من أمطار على جازان و"المدني" يحذّر

المديرية دعت إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.