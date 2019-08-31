"لجنة المدني في شقراء" تجتمع.. وتؤكد ضرورة إزالة التعديات على الأودية

أوصت بتعيين "مسؤول سلامة" بالدوائر الحكومية وبحثت الاستعداد للأمطار

رأس محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء، بحضور مدير الدفاع المدني بشقراء العميد عبدالرحمن المجلي، وكافة أعضاء اللجنة.



وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من قبل محافظ شقراء؛ حثّ الجميع فيها على بذل مزيد من الجهد والعطاء والتعاون البَنّاء بين كافة الأجهزة الحكومية في محافظة شقراء ومراكزها لخدمة الوطن والمواطن.



وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المطروحة، واتّخذت التوصيات اللازمة وفي مقدمتها التأكيد على أهمية تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي إلى شبكة أرضية في محافظة شقراء، إزالة كافة التعديات من بطون الأودية.



وشملت التوصيات: "التأكيد على البلديات في المحافظة وفرع وزارة النقل بتنظيف مجاري الأودية وإزالة النفايات منها، كل حسب نطاقه الإشرافي، التأكيد على كافة الأجهزة الحكومية بمحافظة شقراء على تعيين "مسؤول مختص بالسلامة" لمتابعة وسائل السلامة والإطفاء وإزالة المخاطر من المباني الحكومية".



من جانبه أكّد "المجلي" أن الهدف من اجتماع اللجنة هو تنسيق الجهود بين كافة أعضاء اللجنة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من كافة المخاطر، ومناقشة الاستعدادات من قبل كافة الجهات المعنية في محافظة شقراء والمراكز التابعة لها لموسم الأمطار.