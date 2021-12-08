اعتماد أعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة بالزاهر

والمصادقة على ميزانية عام ٢٠٢٠

عقدت الجمعية العمومية بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزاهر في جلستها العادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة وذلك أمس الثلاثاء الموافق الثالث من شهر جمادى الأولى، في مقر جمعية مراكز الأحياء في حي الحمراء بمكة مكة المكرمة.

وبدأت الجلسة بكلمة من رئيس المجلس السابق الدكتور طلال بن محمد أبو النور، حيث رحّب بالأعضاء مقدماً شكره للجميع على ما قدموا خلال الدورة الماضية, وكما تمت المصادقة على ميزانية عام ٢٠٢٠ واعتماد اللائحة الأساسية الجديدة

وفي نهاية الجلسة تم ترشيح الأعضاء الجديد وكان بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد المحمادي والأستاذ ثلاب المحمادي, وجاء الترشيح على النحو التالي: الشيخ صالح اللقماني رئيسًا ، والشيخ عبدالله الأحمدي نائبًا للرئيس، والشيخ هاشم اللقماني مسؤولاً مالياً، والشيخ عبدالله اللحياني عضواً، والشيخ أحمد البركاتي عضوا، والشيخ مسعود المطرفي عضوًا ، والشيخ إبراهيم عضوً, حيث جاء اعتماد أعضاء مجلس جمعية الدعوة بالرصيفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ولمدة أربعة أعوام.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة الشيخ صالح اللقماني شكره وتقديره لمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة على تعاونهم وتسهيلهم لاعتماد المجلس الجديد، كما قدم التهنئة للأعضاء الذين تم ترشيحهم لعضوية الجمعية، سائلًا الله تعالى للجميع التوفيق في خدمة البلاد والعباد.