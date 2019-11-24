"الفيصل": مبروك للوطن.. والهلال ونجومه اللقب القاري

بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة لفريق الهلال تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.
وكتب بعد المباراة: "الحمدلله.. الحمدلله على ما تحقق.. مبروك للوطن، مبروك للهلال ونجومه وللكرة السعودية كأس دوري أبطال آسيا، نجومنا شرفوا وطنهم، وأضافوا إنجازاً جديداً".الأمير عبدالعزيز الفيصل الهلال دوري أبطال آسيا
بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة لفريق الهلال تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.
وكتب بعد المباراة: "الحمدلله.. الحمدلله على ما تحقق.. مبروك للوطن، مبروك للهلال ونجومه وللكرة السعودية كأس دوري أبطال آسيا، نجومنا شرفوا وطنهم، وأضافوا إنجازاً جديداً".