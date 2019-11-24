"الفيصل": مبروك للوطن.. والهلال ونجومه اللقب القاري

بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة لفريق الهلال تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

وكتب بعد المباراة: "الحمدلله.. الحمدلله على ما تحقق.. ‏مبروك للوطن، مبروك للهلال ونجومه وللكرة السعودية كأس دوري أبطال آسيا، ‏نجومنا شرفوا وطنهم، وأضافوا إنجازاً جديداً".

الأمير عبدالعزيز الفيصل الهلال دوري أبطال آسيا

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24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 03:11 PM

"الفيصل": مبروك للوطن.. والهلال ونجومه اللقب القاري

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة لفريق الهلال تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

وكتب بعد المباراة: "الحمدلله.. الحمدلله على ما تحقق.. ‏مبروك للوطن، مبروك للهلال ونجومه وللكرة السعودية كأس دوري أبطال آسيا، ‏نجومنا شرفوا وطنهم، وأضافوا إنجازاً جديداً".

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