"الفيصل": مبروك للوطن.. والهلال ونجومه اللقب القاري

بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة لفريق الهلال تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

وكتب بعد المباراة: "الحمدلله.. الحمدلله على ما تحقق.. ‏مبروك للوطن، مبروك للهلال ونجومه وللكرة السعودية كأس دوري أبطال آسيا، ‏نجومنا شرفوا وطنهم، وأضافوا إنجازاً جديداً".