"كورونا" يصيب 1388 لبنانيًا ويقتل 5 خلال يوم

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 52558

سجّل لبنان 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 52558 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة اليوم (السبت)، أنّ عدد الوفيات ارتفع إلى 455 حالةً بعد تسجيل خمس حالات وفاة.

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 22719.

فيروس كورونا الجديد لبنان

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10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442 09:46 PM

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 52558

"كورونا" يصيب 1388 لبنانيًا ويقتل 5 خلال يوم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بيروت

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سجّل لبنان 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 52558 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة اليوم (السبت)، أنّ عدد الوفيات ارتفع إلى 455 حالةً بعد تسجيل خمس حالات وفاة.

وأضافت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 22719.

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فيروس كورونا الجديد لبنان

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