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بعد أقل من خمسة أشهر من بدء أولى حملات التلقيح في ديسمبر

إعطاء أكثر من مليار جرعة من لقاحات كورونا حول العالم

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أظهر تعداد لوكالة فرانس برس السبت في الساعة 17,45 ت غ، أنه تم على مستوى العالم إعطاء أكثر من مليار جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد، وذلك بعد أقل من خمسة أشهر من بدء أولى حملات التلقيح في ديسمبر.



وأعطي ما لا يقل عن مليار ومليونين و938 ألفًا و540 جرعة في 207 بلدان أو مناطق وفق هذا التعداد المستند إلى مصادر رسمية.



وانحصر أكثر من نصف هذه الجرعات (58 في المئة) في ثلاث دول هي: الولايات المتحدة (225,6 مليون جرعة)، والصين (216,1 مليونًا)، والهند (138,4 مليونًا).