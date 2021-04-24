إعطاء أكثر من مليار جرعة من لقاحات كورونا حول العالم

بعد أقل من خمسة أشهر من بدء أولى حملات التلقيح في ديسمبر

أظهر تعداد لوكالة فرانس برس السبت في الساعة 17,45 ت غ، أنه تم على مستوى العالم إعطاء أكثر من مليار جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد، وذلك بعد أقل من خمسة أشهر من بدء أولى حملات التلقيح في ديسمبر.

وأعطي ما لا يقل عن مليار ومليونين و938 ألفًا و540 جرعة في 207 بلدان أو مناطق وفق هذا التعداد المستند إلى مصادر رسمية.

وانحصر أكثر من نصف هذه الجرعات (58 في المئة) في ثلاث دول هي: الولايات المتحدة (225,6 مليون جرعة)، والصين (216,1 مليونًا)، والهند (138,4 مليونًا).

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442 10:04 PM

بعد أقل من خمسة أشهر من بدء أولى حملات التلقيح في ديسمبر

إعطاء أكثر من مليار جرعة من لقاحات كورونا حول العالم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أظهر تعداد لوكالة فرانس برس السبت في الساعة 17,45 ت غ، أنه تم على مستوى العالم إعطاء أكثر من مليار جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد، وذلك بعد أقل من خمسة أشهر من بدء أولى حملات التلقيح في ديسمبر.

وأعطي ما لا يقل عن مليار ومليونين و938 ألفًا و540 جرعة في 207 بلدان أو مناطق وفق هذا التعداد المستند إلى مصادر رسمية.

وانحصر أكثر من نصف هذه الجرعات (58 في المئة) في ثلاث دول هي: الولايات المتحدة (225,6 مليون جرعة)، والصين (216,1 مليونًا)، والهند (138,4 مليونًا).

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