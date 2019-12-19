للمرة الأولى منذ 17 عامًا .. "كلاسيكو الأرض" سلبي

حسم التعادل السلبي مواجهة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين برشلونة وضيفه ريال مدريد والتي أُقيمت وسط أجواء مشحونة بسبب الأحداث في مقاطعة كاتالونيا على ملعب "كامب نو" معقل برشلونة في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وهي المرة الأولى منذ عام 2002 ينتهي فيها الكلاسيكو بالتعادل دون أهداف.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الليغا بفارق الأهداف عن منافسه ريال مدريد.