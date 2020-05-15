"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح سطحية على محافظات عدة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 01:41 PM

"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح سطحية على محافظات عدة

"مدني جازان" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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