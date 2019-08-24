"السواط" يحتفل بزفافه

احتفل الإعلامي محمد بن منصور السواط، أحد منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المنسق الإعلامي برابطة الدوري السعودي للمحترفين، بحفل زفافه بمكة المكرمة.

حضر الزفاف لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء الإعلاميين، متمنين للعريس التوفيق في حياته الزوجية، وأن يبارك لهما في زواجهما، ويبارك عليهما، ويجمع بينهم في خير.