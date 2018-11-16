مصرع 3 وإصابة 11 شخصًا من عائلة واحدة في حادث مروع بـ "قيرة" تثليث

صحة بيشة تعلن حالة الطوارئ وتستنفر الطواقم الطبية .. و6 فرق تباشر

أعلنت صحة بيشة اليوم حالة الطوارئ بمستشفى تثليث العام بعد تلقيها بلاغًا بوقوع حادث مروري بالقرب من مركز القيرة التابع لمحافظة تثليث على طريق خميس مشيط الرياض تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين كلهم من عائلة واحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة علي آل بخيتان أن قسم الطوارئ بمستشفى تثليث العام استقبل في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم ثلاث حالات وفاة و11 حالة إسعافية خلفها حادث مروري تعرضت له أسرة مكونة من 14 شخصًا على طريق خميس مشيط الرياض.

وأضاف آل بخيتان أنه فور وصول البلاغ لإدارة الإسعاف والطوارئ بصحة بيشة تم تمرير البلاغ وإرسال أربع سيارات إسعاف بكامل طواقمها الطبية لإسعاف المرضى ونقلهم لمستشفى تثليث والذي بدوره أعلن حالة الطوارئ لاستنفار جميع الطواقم الطبية والطبية المساعدة لاستقبال الحالات وإسعافها وفور وصول جميع الحالات تم عمل الإجراءات الإسعافية والعلاجية لهم واستغرقت عملية التعامل مع الحالات 35 دقيقة تم خلالها تنويم 7 بأقسام التنويم العادية فيما تم تنويم أحد المصابين بالعناية المركزة وإحالة ثلاث حالات لمستشفى الملك عبدالله ببيشة

وشهدت عملية الإسعاف واستقبال الحالات الإسعافية متابعة مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني، حيث قدم تعازيه لأسرة المتوفين متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، كما قدّم شكره لكل الطواقم الطبية بالمستشفى على سرعة الاستجابة والتعامل المهني الذي أسهم في إنقاذ المصابين وانتهاء حالة الطوارئ في وقت قياسي استغرق 35 دقيقة.

من جانب آخر أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا، اليوم، عند الساعة 13:09 ظهرًا؛ عن حادث انقلاب على طريق القيرة نتج عن الحادث ثلاث وفيات وإحدى عشرة إصابة.

وأضاف الشهري أن ست فرق إسعافية باشرت الحادث ونقلت خمس إصابات إلى مستشفى تثليث العام، بينما نقلت جهات أخرى مشاركة بالموقع ست حالات للمستشفى نفسه.