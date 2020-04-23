"الصحة" : تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 13930 (إنفوجرافيك)

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 23 أبريل 2020، عن تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء .



وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 13930 حالة حتى الآن.



وقال متحدث الصحة : إجمالي الحالات في المملكة ١٣٩٣٠ حالة، بينها ١١٨٨٤ حالة نشطة، منها ٩٣ حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة .



وتابع : تم تسجيل ١١٣ حالة تعافي في المملكة، ليصل إجمالي حالات التعافي ١٩٢٥ حالة و تسجيل ٧ وفيات جديدة ، ليصل عدد الوفيات إلى ١٢١ حالة.



وأضاف العبد العالي : ١٥٪ من حالات اليوم لسعوديين، و ٨٥٪ لغير سعوديين، وغالبية الحالات مرتبط بالمسح النشط.



الحالات الجديدة بحسب المدن :

المدينة 293

مكة 209

جدة 208

الرياض 157

الهفوف 78

الدمام 43

الجبيل 40

الطائف 32

الخبر 28

عنيزة 13

البكيرية 11

تبوك 10

حائل 9

الهدا 5

رابغ 5

ينبع 4

أبها 1

القطيف 1

الظهران 1

الباحة 1

عرعر 1

نجران 1

العقيق 1

الدرعية 1

حفر الباطن 1

الخرمة 1

أم الدوم 1

المندق 1

وادي الفرع 1