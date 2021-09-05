إشادة كبيرة بمنافسات كأس العرب للسيدات.. وبحضور الحكمات والمنظمات

بعد نجاح الاتحاد العربي في إحياء كرة القدم النسائية

تحظى بطولة كأس العرب للسيدات التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة، وتختتم منافساتها غداً بلقاء منتخبي الأردن وتونس، بإشادة كبيرة من قيادات رياضية عربية، اللواتي أعربن عن سعادتهن البالغة بنجاح الحدث الكروي النسائي، الذي أحيا مجدداً كرة القدم النسائية في العالم العربي.

وقالت الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح رئيس لجنة رياضة المرأة في دولة الكويت، إن "الاتحاد العربي لكرة القدم نجح في تنظيم بطولة وفق أعلى المقاييس بوجود كافة الكوادر العاملة أصحاب الخبرات في تنظيم مسابقات كرة القدم"، مضيفةً: "أدرك جيداً التحديات الكثيرة التي تواجه رياضة المرأة بشكل عام وكرة القدم النسائية على وجه الخصوص، وبالرغم من هذا نجد مؤسسات عربية تسعى بحق لتوفير الدعم والرعاية لهذه الرياضة، فنحن بدورنا في الكويت نساعد كل نشاط يدعم المرأة العربية ونقف بجانب الاتحاد العربي لكرة القدم في مساعيه لتطوير كرة القدم النسائية في المنطقة العربية".

من جهتها، أعربت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة نائب رئيس اتحاد اللجان الوطنية العربية رئيس اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن سعادتها الكبيرة "لإقامة الاتحاد العربي لكرة القدم بطولة كأس العرب للسيدات"، وقالت: "اتقدم بالشكر الجزيل للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وأثمن اهتمامه برياضة المرأة وكرة القدم النسائية بشكل خاص، فعودة استمرارية البطولة يؤكد دعمه لهذه الرياضة ويعكس العمل الإيجابي والنظرة الشمولية ما سيسهم في تطور الأداء والاهتمام بكرة القدم النسائية في الوطن العربي".

وأضافت: "أتمنى من الاتحادات العربية الأعضاء أن يستمروا في العمل من خلال استراتيجية تعنى بتطوير الرياضة النسائية في اتحاداتهم الوطنية، يتم من خلالها تقسيم المسابقات بالتساوي بين الرجال والسيدات الى جانب الفئات العمرية لكلا الطرفين بحيث نضمن الاستمرارية من جهة ومنح الفتاة ثقة أكثر بأنها مستمرة في الملعب، ونحن على ثقة بأن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة سيولون الاهتمام المطلوب بكرة القدم النسائية، ولعل إقامة هذه البطولة لهو دليل على هذا، ونهنئ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم على نجاح البطولة، التي لمسنا نجاحها من خلال الاخبار والتغطية الإعلامية المتميزة لهذا الحدث العربي النسوي الهام".

من جهتها قالت أمل بوشلاخ عضو الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إن "بطولة كأس العرب للسيدات، تعتبر طوق النجاة للدول العربية"، مؤكدة أنها "من أهم البطولات التي تنتظرها كل امرأة عربية، وللأسف دول الخليج لم يحالفها الحظ بالمشاركة بسبب الظروف والتحديات، منها تصفيات آسيا بجانب الظروف الصحية نتيجة جائحة كورونا، إلا أن الإمارات وعدد من دول الخليج شاركوا بوجود حكمات دوليات ضمن الكوادر التحكيمية للبطولة".

وأضافت بوشلاخ: "البطولة أعادت إحياء اللعبة، ونريد أن نؤكد أنها بداية مبشرة لنجاح المرأة في كرة القدم العربية، حيث لمسنا اهتمام الاتحاد العربي الذي بدأ الترويج للبطولة مع العلم أن الفترة كانت قصيرة، وبالرغم من هذا، نجح الاتحاد العربي كذلك في وضع كل سبل النجاح أمامها، وهنا أود أن أحيي جميع المنتخبات المشاركة وأخص منها منتخب السودان على مشاركته بالرغم من حداثة عهد الفريق، إلا أنه كان هناك إصراراً من الاتحاد السوداني على الحضور".

وشكرت عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، "الاتحاد العربي على اهتمامه بكرة القدم النسائية"، وطالبت "الاتحادات العربية بضرورة وجود سيدة في المكاتب التنفيذية لها، بهدف التعاون أكثر مع الخطط الخاصة بكرة القدم النسائية".

بينما قالت سليمة سواكري وزيرة الرياضة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة في الجزائر، إن "كأس العرب للسيدات من أهم البطولات التي يجب تجنيدها على الأجندة العربية لدعم مسابقات كرة القدم النسائية"، وأضافت: "الجزائر من الدول التي تحرص دوماً على أن تتواجد في أي محفل عربي، ونشجع كل المنتخبات واللاعبات والمدربات والحكمات في هذه البطولة، ومن موقعي اختار التحدي، وهو الشعار الذي أعلنته اللجنة المنظمة للبطولة العربية، وأدعم كرة القدم النسائية في كل الوطن العربي".