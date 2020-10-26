خلل يصيب منصة "مدرستي" يمنع وصول الطلاب والمعلمين إليها

متابعة الدروس عبر "مايكروسوفت تيمز" مؤقتاً

تعثرت منصة "مدرستي" اليوم، حيث تعذر دخول المستفيدين منها على المنصة من معلمين وطلاب، ووجد بعضهم صعوبة في الوصول إلى المنصة لحضور الحصص ونقل الدروس للطلاب عبر "التيمز".

وتداول مغردون صورًا لتعثر المنصة، والتي بدورها بثت رسالة إلى المستفيدين منها تدعوهم إلى متابعة دروسهم عبر ميكروسوفت تيمز، بسبب تعثر المنصة مقدمة اعتذارها عن الخلل الطارئ.

يذكر أن المنصة شهدت الأسبوع الماضي كفاءة عالية في الأداء، ولَم تشهد تعثرًا طيلة الأسبوع المنصرم.

وناشد مغردون، بسرعة إيجاد حل لتعطل منصة "مدرستي"، وذلك بإرسال إشعارات لأولياء الأمور والطلاب بالدخول عن طريق "التيمز"؛ لإكمال يومهم الدراسي.