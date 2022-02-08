"التحالف": تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي في حجة

تنفيذ 15 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 15 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في حجة خلال الساعات الـ 24 الماضية .
وأكد "التحالف"، تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي في حجة.

وقال "التحالف"، إن الحوثيين أطلقوا 3 صوارايخ باليستية لاستهداف المدنيين بحجة، وأكد التحالف، أن إطلاق الصواريخ الباليستية لاستهداف المدنيين يتطلب الاستجابة العملياتية، وحذر الميليشيا من استخدام الأعيان المحمية وخيارات التحالف القانونية متاحة.

التحالف ميليشيا الحوثي

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08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443 04:09 PM

تنفيذ 15 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي خلال الساعات الـ 24 الماضية

"التحالف": تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي في حجة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 15 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في حجة خلال الساعات الـ 24 الماضية .
وأكد "التحالف"، تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي في حجة.

وقال "التحالف"، إن الحوثيين أطلقوا 3 صوارايخ باليستية لاستهداف المدنيين بحجة، وأكد التحالف، أن إطلاق الصواريخ الباليستية لاستهداف المدنيين يتطلب الاستجابة العملياتية، وحذر الميليشيا من استخدام الأعيان المحمية وخيارات التحالف القانونية متاحة.

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التحالف ميليشيا الحوثي

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