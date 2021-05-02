الجهات الأمنية بالأفلاج تباشر بلاغاً حول وفاة مقيم بمقر سكنه

المعلومات الأولية تشير إلى أنه "آسيوي" والحادثة ليست جنائية

باشرت الجهات الأمنية في الأفلاج وفاة مقيم في مقر سكنه.



وتوضح التفاصيل أن فرق الدفاع المدني ودوريات شرطة الأفلاج قد باشرت قبل قليل بلاغاً عن وفاة مقيم من جنسية آسيوية داخل غرفته بمقر سكنه، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن وفاة الآسيوي الذي يعمل بأحد المحلات التجارية ليست جنائية.

