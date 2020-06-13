"الصحة" تعلن تسجيل 3366 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 123308

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 يونيو 2020، تسجيل 3366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 123308 حالة .



وكشفت الوزارة عن 1519 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين لـ82548 حالة شفاء كما تم تسجيل 39 حالة وفاة "رحمهم الله" ليرتفع إجمالي الوفيات لـ932 حالة .



وبينت الوزارة في تقريرها أن الحالات النشطة بلغت 39828 فيما وصلت الحالات الحرجة الى 1843حالة .