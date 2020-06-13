"الصحة" تعلن تسجيل 3366 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 123308

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 يونيو 2020، تسجيل 3366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 123308 حالة .

وكشفت الوزارة عن 1519 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين لـ82548 حالة شفاء كما تم تسجيل 39 حالة وفاة "رحمهم الله" ليرتفع إجمالي الوفيات لـ932 حالة .

وبينت الوزارة في تقريرها أن الحالات النشطة بلغت 39828 فيما وصلت الحالات الحرجة الى 1843حالة .

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 03:43 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 3366 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 123308

عبدالله البرقاوي

الرياض

39 147,313

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 يونيو 2020، تسجيل 3366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 123308 حالة .

وكشفت الوزارة عن 1519 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين لـ82548 حالة شفاء كما تم تسجيل 39 حالة وفاة "رحمهم الله" ليرتفع إجمالي الوفيات لـ932 حالة .

وبينت الوزارة في تقريرها أن الحالات النشطة بلغت 39828 فيما وصلت الحالات الحرجة الى 1843حالة .

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