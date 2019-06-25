أخضر السلة للناشئين يحقق الميدالية البرونزية في البطولة العربية

حقق المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة الميدالية البرونزية في البطولة العربية للناشئين، التي تستضيفها الجمهورية العربية المصرية بمدينة القاهرة.

وجاء حصول الأخضر على الميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره منتخب تونس بنتيجة 62 - 54 في تحديد نتيجة المركز الثالث والرابع.

