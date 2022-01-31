ترقية "عمر القحطاني" إلى "عميد ركن"

صدر المرسوم الملكي الكريم بترقية عمر بن علي القحطاني، من منسوبي وزارة الدفاع، إلى رتبته الجديدة، من "عقيد ركن" إلى "عميد ركن".

وأعرب العميد "القحطاني" عن شكره وتقديره للقيادة على هذه الثقة الغالية.

وأكد أنه سيبذل كل ما في وسعه ويقدّم العطاء والتضحية لخدمة دينه ومليكه والوطن.

تهنئ ‏"سبق"، "القحطاني"، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية والخاصة.