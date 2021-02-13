"حياة الملايين على المحك".. "روحاني" يحذّر من موجة رابعة لـ"كورونا" تضرب إيران

شدد على ضرورة السيطرة على الوضع الراهن

حذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (السبت)، من موجة رابعة لفيروس كورونا المستجد تضرب إيران.

وقال "روحاني": "إن كل مَن يدخل البلاد يجب أن يمتثل تمامًا لقوانين الفحص والحجر الصحي، وهذا ليس بالشيء الذي يمكن التغاضي عنه؛ لأن قضية حياة الملايين على المحك"؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24" نقلًا وكالة أنباء مهر الإيرانية.

وشدد الرئيس الإيراني، على ضرورة الحرص على عدم الدخول في الموجة الرابعة والسيطرة على الوضع الراهن".