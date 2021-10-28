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بينها محظورة وأخرى غير مسجلة خلال جولاتها بالتنسيق مع "الغذاء والدواء"

بإجمالي غرامات 31.535 ريالاً.. "البيئة" تضبط 22 مخالفة لنظام المبيدات

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضبط 22 مخالفة لنظام المبيدات ولائحته التنفيذية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال جولاتها بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.

قالت الوزارة: إن المخالفات المضبوطة كانت بالرياض والأحساء ومكة المكرمة وجدة، بإجمالي غرامات 31.535 ريالاً.

وأشارت في إنفوجرافيك عبر حسابها في "تويتر" إلى أن المخالفات تمثلت في ضبط مبيدات محظورة وأخرى غير مسجلة.