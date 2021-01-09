هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة

مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وقد نبّه المركز الوطني للأرصاد على هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بـ#منطقة_مكة_المكرمة- #الخرمة #الكامل #بحرة.