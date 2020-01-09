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كأول مزود لها في المملكة.. بالشراكة مع Google

"زین السعودیة" تطلق خدمة "خطة بیانات الجوال"

أطلقت زین السعودیة خدمة "خطة بیانات الجوال"، بالشراكة مع Google التي تتیح لعملاء زین السعودیة من مستخدمي الجوالات بنظام أندروید Android، الاستفادة من حلول البیانات المصممة خصیصًا لتلبیة احتیاجاتھم، وذلك عبر تمكینھم من الاشتراك بباقات حزم البیانات وتعبئة رصیدھم بكل یسر وسھولة، بالإضافة إلى مراقبة استخدامھم للبیانات، وإخطارھم عند اقتراب انتھاء الرصید.



وتھدف هذه الخطوة إلى توسیع خدمات الشركة وتطویر قطاع الاتصالات السعودي.



وبمناسبة إطلاق ھذه الخدمة الجدیدة، قال نائب الرئیس التنفیذي للتواصل في زین السعودیة ریان بن عبدالله التركي: تفخر "زین السعودیة" بالریادة في تلبیة احتیاجات العملاء وتوقعاتھم عبر تقدیم أحدث خدمات الاتصالات ومیزاتھا؛ لضمان حصولھم على أفضل تجربة؛ حیث كانت زین السعودیة الرائدة في تقدیم خدمة الاتصال عبر شبكة الواي فاي، الدفع المباشر لمتاجر التطبیقات، وأخیرًا بالشراكة مع Google في إطلاق خدمة "خطة بیانات الجوال" على أجھزة أندروید.



وتمكّن خدمة "خطة بیانات الجوال" المستخدمین من إعادة شحن رصید البیانات بسھولة فائقة من خلال إعدادات الھاتف، وذلك عن طریق تحدید خیار "google"، متبوعًا بـ"خطة بیانات الھاتف المحمول"، ثم قبول الشروط والأحكام للحصول على قائمة من الخدمات للاختیار من بینھا.