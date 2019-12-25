تحطم طائرة عسكرية إيرانية.. ومقتل طياريها الاثنين

من طراز "ميج" وإرسال "هليكوبتر" إلى موقعها

تحطمت طائرة مقاتلة إيرانية من طراز ميج في شمال غرب البلاد، اليوم (الأربعاء)؛ مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.

ونقلت "رويترز" عن وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أنه جرى إرسال طائرة هليكوبتر تابعة للهلال الأحمر إلى موقع تحطم الطائرة قرب جبل سبلان.